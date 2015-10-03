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    УПЛ. «Шахтер» продлил «черную» серию «Черноморца»

    Донецкий «Шахтер» уверенно разобрался с одесским «Черноморцем» в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.

    Игра завершилась со счетом 2:0.

    «Шахтер» временно возглавил турнирную таблицу чемпионата Украины, а «Черноморец» остался предпоследним. Одесский клуб пока не одержал ни одной победы.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 10-й тур

    Шахтер – Черноморец – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тейшейра, 8 (с пенальти) – 2:0 – Тейшейра, 49.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 19:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

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