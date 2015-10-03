УПЛ. «Шахтер» продлил «черную» серию «Черноморца»

Донецкий «Шахтер» уверенно разобрался с одесским «Черноморцем» в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.

Игра завершилась со счетом 2:0.

«Шахтер» временно возглавил турнирную таблицу чемпионата Украины, а «Черноморец» остался предпоследним. Одесский клуб пока не одержал ни одной победы.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 10-й тур

Шахтер – Черноморец – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Тейшейра, 8 (с пенальти) – 2:0 – Тейшейра, 49.

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