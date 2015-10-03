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    АПЛ. «Манчестер Сити» катком проехался по «Ньюкаслу», «Вест Хэм» не позволил победить «Сандерленду»

    «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча завершилась со счетом 6:1, причем пять голов забил нападающий «горожан» Серхио Агуэро.

    В других матчах «Лестер» одолел «Норвич», а «Вест Хэм» не позволил одержать первую победу «Сандерленду».

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур

    Манчестер Сити – Ньюкасл – 6:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Митрович, 18. 1:1 – Агуэро, 42. 2:1 – Агуэро, 49. 3:1 – Агуэро, 50. 4:1 – Де Брюйне, 53. 5:1 – Агуэро, 60. 6:1 – Агуэро, 62.

    Астон Вилла – Сток Сити – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Арнаутович, 55.

    Борнмут – Уотфорд – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Маррей, 28. 1:1 – Игало, 45.

    Норвич – Лестер – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Варди, 28 (с пенальти). 0:2 – Шлюпп, 47. 1:2 – Мбокани, 68.

    Сандерленд – Вест Хэм – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Флетчер, 10. 2:0 – Ленс, 22. 2:1 – Дженкинсон, 45. 2:2 – Пайе, 60.

    Удаление: Ленс, 57 («Сандерленд»)

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    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 19:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 3 октября 2015, 21:26

      Главная сенсация вот-вот состоится

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    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 3 октября 2015, 21:12

      А тем временем Челси летит 1:3!!!

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