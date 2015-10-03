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    Агуэро оформил самый быстрый пента-трик в истории АПЛ

    Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро установил новый рекорд Премьер-лиги.

    Аргентинский форвард оформил самый быстрый пента-трик в истории АПЛ, забив пять мячей в ворота «Ньюкасла» за 20 минут.

    Прежнее достижение принадлежало нападающему «Тоттенхэма» Джермейну Дефо, оформившему пента-трик в ворота «Уигана» (9:1) за 36 минут.

    На 65-й минуте встречи «Манчестер Сити» - «Ньюкасл» Агуэро был заменен на Вильфрида Бони. К тому моменту «горожане» вели со счетом 6:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 18:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      расулик 3 октября 2015, 23:16

      вольфсбург на много сильнее ньюкасла,причем здесь чемпионаты

      0
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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 3 октября 2015, 22:05

      Почему он до сих пор не в Реале?
      (фанат Барсы)

      0
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 3 октября 2015, 20:09

      Круто :~))

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol 3 октября 2015, 19:19

      Левандовски только улыбнулся )) Целых 20 минут!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин > Symbol 3 октября 2015, 20:09

      Чемпионаты разные как - никак :~))

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 3 октября 2015, 19:10

      Агуэро Супер Игрок!!! Жаль играет в слабом клубе. Играл бы в команде, которая борется за победу в ЛЧ, претендентом на ЗМ каждой бы становился.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 октября 2015, 18:59

      Классный игрок Кун Агуэро!!!Умница!!!

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