Агуэро оформил самый быстрый пента-трик в истории АПЛ

Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро установил новый рекорд Премьер-лиги.

Аргентинский форвард оформил самый быстрый пента-трик в истории АПЛ, забив пять мячей в ворота «Ньюкасла» за 20 минут.

Прежнее достижение принадлежало нападающему «Тоттенхэма» Джермейну Дефо, оформившему пента-трик в ворота «Уигана» (9:1) за 36 минут.

На 65-й минуте встречи «Манчестер Сити» - «Ньюкасл» Агуэро был заменен на Вильфрида Бони. К тому моменту «горожане» вели со счетом 6:1.