Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бундеслига. «Ганновер» одержал первую победу, «Штутгарт» отправили на дно

    «Ганновер» обыграл «Вердер» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Германии по футболу.

    Встреча завершилась со счетом 1:0, став первой победной для ганноверцев в нынешнем сезоне. Это позволило клубу покинуть последнее место, отправив туда «Штутгарт», сыгравший вничью с «Хоффенхаймом».

    В других встречах «Герта» разгромила «Гамбург», менхенгладбахская «Боруссия» справилась с «Вольфсбургом», а «Ингольштадт» дожал «Айнтрахт».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 8-й тур

    Ганновер – Вердер – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сане, 55.

    Боруссия М – Вольфсбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Нортвейт, 75. 2:0 – Траоре, 79.

    Герта – Гамбург – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Калу, 17. 2:0 – Ибишевич, 77. 3:0 – Ибишевич, 79.

    Ингольштадт – Айнтрахт – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Грос, 78. 2:0 - Лекс, 84.

    Хоффенхайм – Штутгарт – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фолланд, 33 (с пенальти). 1:1 – Климент, 64. 2:1 – Фолланд, 77. 2:2 - Вернер, 90.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2015 18:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11