Бундеслига. «Ганновер» одержал первую победу, «Штутгарт» отправили на дно

«Ганновер» обыграл «Вердер» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:0, став первой победной для ганноверцев в нынешнем сезоне. Это позволило клубу покинуть последнее место, отправив туда «Штутгарт», сыгравший вничью с «Хоффенхаймом».

В других встречах «Герта» разгромила «Гамбург», менхенгладбахская «Боруссия» справилась с «Вольфсбургом», а «Ингольштадт» дожал «Айнтрахт».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 8-й тур

Ганновер – Вердер – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сане, 55.

Боруссия М – Вольфсбург – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Нортвейт, 75. 2:0 – Траоре, 79.

Герта – Гамбург – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Калу, 17. 2:0 – Ибишевич, 77. 3:0 – Ибишевич, 79.

Ингольштадт – Айнтрахт – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Грос, 78. 2:0 - Лекс, 84.

Хоффенхайм – Штутгарт – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Фолланд, 33 (с пенальти). 1:1 – Климент, 64. 2:1 – Фолланд, 77. 2:2 - Вернер, 90.

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