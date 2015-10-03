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    Широков: «Нас с Поповым все устраивает»

    Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков рассказал о взаимодействии с Ивелином Поповым в прошедшем матче 11-го тура чемпионата России против саранской «Мордовии».

    – Как чувствуете себя на поле вместе с Ивелином Поповым?

    – Отлично.

    – Вас обоих устраивают позиции, на которых вы действуете?

    – Это только вас не устраивает, а нас все устраивает.

    Напомним, «Спартак» одержал победу со счетом 1:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2015 17:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 5 октября 2015, 09:44

      Широков походу в Краснодаре спел свою "лебединую песню". И пасы обостряющие - редкость, и движения уже неоткуда взять, и головой играет так, что лучше бы вообще не ходил на стандарты в штрафную.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 3 октября 2015, 21:32

      Широков в своём стиле отвечает,но в Краснодаре играл лучше!

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      Рейтинг: +35

      KoLyaNN > джон базелон 4 октября 2015, 12:47

      В Краснодаре на его позиции не было равных. В Спартаке другая ситуация...

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