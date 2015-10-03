Широков: «Нас с Поповым все устраивает»

Широков походу в Краснодаре спел свою "лебединую песню". И пасы обостряющие - редкость, и движения уже неоткуда взять, и головой играет так, что лучше бы вообще не ходил на стандарты в штрафную.
Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков рассказал о взаимодействии с Ивелином Поповым в прошедшем матче 11-го тура чемпионата России против саранской «Мордовии».
– Как чувствуете себя на поле вместе с Ивелином Поповым?
– Отлично.
– Вас обоих устраивают позиции, на которых вы действуете?
– Это только вас не устраивает, а нас все устраивает.
Напомним, «Спартак» одержал победу со счетом 1:0.