Широков: «Нас с Поповым все устраивает»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков рассказал о взаимодействии с Ивелином Поповым в прошедшем матче 11-го тура чемпионата России против саранской «Мордовии».

– Как чувствуете себя на поле вместе с Ивелином Поповым?

– Отлично.

– Вас обоих устраивают позиции, на которых вы действуете?

– Это только вас не устраивает, а нас все устраивает.

Напомним, «Спартак» одержал победу со счетом 1:0.