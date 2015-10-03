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    Аленичев: «Мы полностью контролировали ход игры»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от прошедшего матча 11-го тура чемпионата России против саранской «Мордовии».

    «Очень много наших игроков завтра разъезжаются в сборные. Меня это беспокоило, потому что зачастую происходит так, что игрок думает уже не об игре в клубе, а об игре в сборной. Очень рад, что ребята профессионально отнеслись к своим обязанностям. Доволен, что мы добились этой очень важной победы перед большим перерывом. Считаю, что моя команда сегодня сыграла очень и очень здорово, - сказал Аленичев. - Может, в качестве игры не многое получалось. Но мы сыграли организованно и дисциплинированно. Дали создать «Мордовии» только один голевой момент. Мы полностью контролировали игру и заслуженно победили. Очень довольны, что увозим три очка с этого непростого выезда».

    Напомним, в итоге «Спартак» одержал победу со счетом 1:0.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2015 17:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +837

      eleng 3 октября 2015, 19:29

      Немного не так, там не один момент был голевой а три. Мовсисян жадина.

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