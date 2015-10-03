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    Молодежное первенство. «Динамо» разгромило ЦСКА

    Московское «Динамо» разгромило ЦСКА в матче 11-го тура первенства России среди молодежных команд клубов премьер-лиги.

    Встреча завершилась со счетом 4:1, причем бело-голубые забили три гола еще до перерыва.

    «Динамо» догнало армейцев в турнирной таблице первенстве – теперь на счету обеих команд по 17 очков.

    Первенство России среди молодежных команд. 11-й тур

    Динамо (мол.) (Москва) – ЦСКА (мол.) (Москва) – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Могулькин, 3. 2:0 – Обольский, 23. 3:0 – Моргунов, 25 (с пенальти). 3:1 – Жамалетдинов, 90 (с пенальти). 4:1 – Степанов, 90.

    Удаление: Масютин, 84 (ЦСКА)

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 15:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 3 октября 2015, 17:04

      Пример для команды мастеров

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11

      antoha spartak 3 октября 2015, 16:38

      Теперь повторили бы их старшие товарищи и выходные удались)

      1
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