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    Футболисты сборной Боливии прошли подготовку в военном колледже

    Сборная Боливии по футболу в преддверии матчей отборочного раунда чемпионата мира 2018 года в России прошла подготовку в одном из военных колледжей страны.

    Футболисты в рамках подготовки прослушали лекции о гражданской ответственности, а также прошли обучение по стрельбе из винтовки.

    По словам главного тренера команды Хулио Сесар Бальдивьесо, таким способом он хотел напомнить подопечным, что они, как и солдаты должны выкладываться на поле на все 100 процентов вне зависимости от результата.

    Свой первый матч в рамках отбора на ЧМ-2018 боливийцы проведут 8 октября – против Уругвая.

    Источник: Guardian.com

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    03.10.2015 15:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +158

      Файдаэн_Шаз 3 октября 2015, 16:38

      Игрокам ЦСКА в свое время после разгрома от Спартака устроили курс молодого бойца. В следующем матче "мясных" раскатали.

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