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    «Скендербеу»: «Арбитры должны были остановить матч с «Локомотивом»

    Албанский «Скендербеу» выступил с заявлением относительно поведения болельщиков московского «Локомотива» в прошедшем матче группового этапа Лиги Европы.

    "Скендербеу" шокирован и глубоко разочарован поведением болельщиков московского "Локомотива". Оскорбления выкрикивала не небольшая часть болельщиков, а весь фанатский сектор. "Локомотив" должен был принять меры для предотвращения данного инцидента. Арбитры должны были остановить матч, чтобы предотвратить данные оскорбления. Наши футболисты говорили судьям, что невозможно продолжать матч из-за расистских и дискриминационных оскорблений. Официальные лица матча не выполнили необходимые процедуры, чтобы предотвратить появление политических и дискриминационных лозунгов", - говорится в заявлении клуба.

    Напомним, фанаты железнодорожников с начала матча начали выкрикивать оскорбительные лозунги на сербском в адрес албанцев, а также фразы о непризнании суверенитета Косово. «Локомотив» в итоге одержал победу со счетом 2:0.

    Источник: Р-Спорт

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    03.10.2015 14:02
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 3 октября 2015, 19:12

      На своих болельщиков посмторите! Все югославы недекваты полнейшие! Постоянно их штрафуют и дисквалифицируют!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      перонах 3 октября 2015, 18:10

      началось нытьё

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 3 октября 2015, 16:54

      Только так!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 3 октября 2015, 15:28

      Остановить-это перебор, а вот следующий матч при пустых трибунах-вполне даже может быть...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Xarvat 3 октября 2015, 15:28

      Браво, Локо!

      1
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