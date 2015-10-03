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    «Мордовия» - «Спартак». Широков и Попов сыграют с первых минут

    Стал известны стартовые составы команд на предстоящий матч 11-го тура чемпионата Росси между саранской «Мордовией» и московским «Спартаком».

    Отдельно стоит сказать о том, что с первых минут на поле появятся полузащитники красно-белых Ивелин Попов и Роман Широков.

    «Мордовия»: Чебану, Нахушев, Дудиев, Рыков, Фибель, Власов, Махмудов, Стеванович, Джалу, Луценко, Мухаметшин.

    «Спартак»: Ребров (к), Паршивлюк, Таски, Боккетти, Макеев, Д. Комбаров, Ромуло, Широков, Попов, Промес, Мовсисян.

    Матч «Мордовия» - «Спартак» начнется в 14:30 по московскому времени. Портал «Бомбардир» проведет видео- и текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 13:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +81

      Любер 3 октября 2015, 17:46

      Нормально играют, Попов забил даже. А Широков пешком по полю передвигается.

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      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 3 октября 2015, 14:08

      Нельзя их двоих ставить ,смешно даже как Аленичев не поймёт,Когда Попов один лучше получается

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