Сафонов: «После матча со «Спартаком» в «Мордовии» задумаются о смене рулевого»

все правильно Гордеев засланный казачок взял и поменял лучшего игрока в первом тайме на никакого Игнатовича а в игре с ЦСКА Янник Джало имел карточку вот тогда надо было его менять а в итоге тогда его удалили и профуфукали коням вот такие ошибки тренера и оба матча проиграли
Известный футбольный агент Алексей Сафонов сделал прогноз на результат матча 11-го тура российской Премьер-лиги между саранской «Мордовией» и московским «Спартаком».
«Думаю, что после этой встречи в Саранске задумаются о смене рулевого. Не буду удивлен, что в "Мордовии" вернутся к кандидатуре Юрия Семина», - сказал Сафонов.
Прогноз Алексея Сафонова на весь 11-й тур РФПЛ доступен здесь.