Сафонов: «После матча со «Спартаком» в «Мордовии» задумаются о смене рулевого»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов сделал прогноз на результат матча 11-го тура российской Премьер-лиги между саранской «Мордовией» и московским «Спартаком».

«Думаю, что после этой встречи в Саранске задумаются о смене рулевого. Не буду удивлен, что в "Мордовии" вернутся к кандидатуре Юрия Семина», - сказал Сафонов.

Прогноз Алексея Сафонова на весь 11-й тур РФПЛ доступен здесь.