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    Сафонов: «После матча со «Спартаком» в «Мордовии» задумаются о смене рулевого»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов сделал прогноз на результат матча 11-го тура российской Премьер-лиги между саранской «Мордовией» и московским «Спартаком».

    «Думаю, что после этой встречи в Саранске задумаются о смене рулевого. Не буду удивлен, что в "Мордовии" вернутся к кандидатуре Юрия Семина», - сказал Сафонов.

    Прогноз Алексея Сафонова на весь 11-й тур РФПЛ доступен здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 12:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 3 октября 2015, 16:24

      все правильно Гордеев засланный казачок взял и поменял лучшего игрока в первом тайме на никакого Игнатовича а в игре с ЦСКА Янник Джало имел карточку вот тогда надо было его менять а в итоге тогда его удалили и профуфукали коням вот такие ошибки тренера и оба матча проиграли

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