Лихтштайнер выбыл на полгода?

Защитник туринского «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер может пропустить до полугода из-за проведенной ему ранее операции на сердце.

«В таких ситуациях, как у Штефана, к постоянным тренировкам возвращаются не ранее, чем через полгода после операции. Существует вероятность того, что операция вообще не помогла, тогда ему предстоит перенести еще одно хирургическое вмешательство», - сообщил кардиолог Бруно Чару.

Напомним, Лихтштайнер перенес операцию из-за проблем с дыханием, вызванных аритмией сердца. Изначально сообщалось, что защитник сможет вернутся в строй в течение месяца.