Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лихтштайнер выбыл на полгода?

    Защитник туринского «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер может пропустить до полугода из-за проведенной ему ранее операции на сердце.

    «В таких ситуациях, как у Штефана, к постоянным тренировкам возвращаются не ранее, чем через полгода после операции. Существует вероятность того, что операция вообще не помогла, тогда ему предстоит перенести еще одно хирургическое вмешательство», - сообщил кардиолог Бруно Чару.

    Напомним, Лихтштайнер перенес операцию из-за проблем с дыханием, вызванных аритмией сердца. Изначально сообщалось, что защитник сможет вернутся в строй в течение месяца.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2015 12:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11