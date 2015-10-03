«Кристал Пэлас» - «Вест Бромвич». Смотреть онлайн

"Кристал Пэлас" вместе с "Ман Сити" являются самыми бескомпромиссными командами чемпионата, ни разу в семи турах не сыграв вничью. В случае победы над "Вест Бромвичем" подопечные Алана Пардью догонят по очкам идущих на втором месте "горожан".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча - в 14:45 мск.