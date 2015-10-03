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    Вице-президент «Ростова» : «С мотивацией у игроков проблем нет»

    Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов рассказал, что финансовые проблемы пока не сказываются на качестве игры команды.

    — Команда относится с пониманием к сложившейся финансовой ситуации, не возникает серьезных проблем?

    — Если видели последний матч с «Кубанью» (2:1), то все сами понимаете. Ведь там тоже было много разговоров на неделе, что якобы мы не выйдем на поле и прочее. Конечно, это никому не нравится. Вас бы устроило, если бы на работе были задержки по выплате зарплаты?

    — Нет.

    — Нас тоже. Но сейчас такие непростые времена, есть сложности. Слава богу, пока понимание присутствует. Все работают, результат вы видели и в Краснодаре, и в других матчах. Проблемы с финансами на этом никак не отразились.

    — С мотивацией никаких проблем?

    — Бердыев настраивает как надо. Но, конечно, готовиться лучше без этих проблем. Команда выступает лучше, когда игроки думают только о футболе.

    — То, что губернатором Ростовской области выбран Василий Голубев, положительно отразится на команде?

    — Василий Юрьевич нам много лет помогал. Это происходит с 2010 года. Надеюсь, в дальнейшем будет так же. Футбол в Ростове должен быть, Голубев все держит на контроле.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.10.2015 11:29
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