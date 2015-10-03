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    «Газпром» близок к заключению контракта с УЕФА по ЛЧ

    Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания практически договорилась о новом спонсорском соглашении с УЕФА.

    «Остались формальности до заключения контракта. Думаю, что в ближайшее время мы подпишем соглашение, потому что мы там уже фигурируем на бортах в матчах группового этапа», – сказал Куприянов.

    Напомним, что "Газпром" стал спонсором Лиги чемпионов в 2012 году. Предыдущий контракт истек после завершения сезона-2014/15.

    Источник: Р-Спорт

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    03.10.2015 10:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12

      Roman1988 19 октября 2015, 19:29

      Блин, ну честное слово.. Лучше бы строили дороги, метро.. Осваивали новые технологии в России, а не увозили награбленное из страны в Европу..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      расулик 5 октября 2015, 22:19

      Эт чтоб судьи помогали зеньке из группы выходить

      0
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      Рейтинг: +81

      Любер 3 октября 2015, 15:59

      Это чё, зинке сразу кубок?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      petlyra 3 октября 2015, 14:46

      Несмотря на санкции, на сложное положение внутри страны, на курс рубля и стоимость нефти, наше "народное достояние" с упорством, достойным лучшего применения, прокладывает себе дорогу на запад.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 3 октября 2015, 12:48

      а как же санкции?)

      0
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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 3 октября 2015, 12:26

      А почему никто не смотрит на непрофильные активы "Газпрома"?

      2
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      Рейтинг: +167

      астраханец > Добрый Бобер 3 октября 2015, 13:17

      Это Гинер все купил))))))))))

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