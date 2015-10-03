«Газпром» близок к заключению контракта с УЕФА по ЛЧ

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания практически договорилась о новом спонсорском соглашении с УЕФА.

«Остались формальности до заключения контракта. Думаю, что в ближайшее время мы подпишем соглашение, потому что мы там уже фигурируем на бортах в матчах группового этапа», – сказал Куприянов.

Напомним, что "Газпром" стал спонсором Лиги чемпионов в 2012 году. Предыдущий контракт истек после завершения сезона-2014/15.