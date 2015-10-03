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    «Кубань» - «Анжи». Онлайн-трансляция

    "Кубань" и "Анжи" крайне неудачно прошли первую треть чемпионата и уже успели поменять тренеров. Смена наставника в Краснодаре уже принесла свои плоды, команда под руководством Сергея Ташуева сходу в пух и прах разнесла "Спартак". Руководить "Анжи" в предстоящей встрече будет Руслан Агаларов, в прошлом сезоне возглавлявший вторую команду махачкалинцев. Посмотрим, как повлияет смена наставника на игру команды, которой уже пора набирать очки.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Кубань" - "Анжи". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +41

      alexproff 3 октября 2015, 19:31

      Без Месси -это уже не Барса.Лидер-есть лидер

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