«Кубань» - «Анжи». Онлайн-трансляция

"Кубань" и "Анжи" крайне неудачно прошли первую треть чемпионата и уже успели поменять тренеров. Смена наставника в Краснодаре уже принесла свои плоды, команда под руководством Сергея Ташуева сходу в пух и прах разнесла "Спартак". Руководить "Анжи" в предстоящей встрече будет Руслан Агаларов, в прошлом сезоне возглавлявший вторую команду махачкалинцев. Посмотрим, как повлияет смена наставника на игру команды, которой уже пора набирать очки.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Кубань" - "Анжи". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:30, не пропустите!