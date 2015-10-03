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    Воронин: «ЦСКА – бесспорный фаворит матча с «Динамо»

    Экс-нападающий "Динамо" Андрей Воронин считает ЦСКА безусловным фаворитом матча 11-го тура РФПЛ против бело-голубых. При этом он отметил, что динамовцам может помочь запредельная мотивация.

    – Помните, сколько раз при вас "Динамо" проиграло ЦСКА?

    – Ни разу (смеется). Мне всегда очень нравилось играть против армейцев. Матчи получались результативными, яркими. Особняком стоит встреча, когда мы их разгромили – 4:0.

    – В чем причины удачной динамовской серии?

    – Сложно сказать. Просто здорово настраивались на эти дерби. Очень хотелось продлить серию. Все читали в газетах о том, что Слуцкий не может победить "Динамо". Это придавало нам дополнительный стимул.

    – Видимо, в ближайшем дерби Слуцкий снимет "проклятие" "Динамо"?

    – Об этом можно будет говорить только после финального свистка. Конечно, ЦСКА – бесспорный фаворит. Армейцы набрали крейсерский ход, хоть и играют в очень плотном графике. Думбия и Муса производят сильное впечатление. И все-таки мотивацию и настрой бело-голубых никто не отменял.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2015 09:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      NoN141 4 октября 2015, 00:22

      да конечно!!! вспомните когда последний раз ЦСКА обыгрывало Динамо... я ставлю на ничью.

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      Рейтинг: +50

      valeh172 3 октября 2015, 10:02

      Есть правда, есть лож и есть статистика. А статистика в пользу Динамо

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