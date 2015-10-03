Вице-президент «Ростова» : «У нас нет возможностей выкупить трансфер Могилевца»

Александр Шикунов рассказал о причинах отсутствия полузащитника Вице-президент « Ростова» рассказал о причинах отсутствия полузащитника Павла Могилевца в предстоящем матче 11-тура РФПЛ против "Зенита". Он также сообщил, что у клуба нет финансовых возможностей выкупить трансфер хавбека.

— Оправдывает ли надежды Павел Могилевец, который был взят в аренду у «Зенита»?

— Конечно! Вы же все видите по играм. У него была небольшая травма, сейчас он восстановился. А так человек влился в состав, у него ответственная позиция, он молодой перспективный игрок. Надеюсь, у нас он будет расти и рано или поздно попадет в сборную. Надо работать дальше, прогрессировать, к нему никаких вопросов, Павел очень трудолюбивый.

— Но с «Зенитом» он не сыграет.

— К сожалению, да. Такова договоренность между клубами. В российском чемпионате это обычная ситуация.

— Пока не поднимаете вопрос о полном приобретении прав на игрока?

— Нам тяжело, у «Ростова» нет возможностей совершать такие трансферы. Да и «Зенит» вряд ли отдаст своего воспитанника. Мы благодарны питерскому клубу, что они дали его нам в аренду, он поможет «Ростову». В свою очередь, поможем Могилевцу вырасти как футболисту. В таких руках, как у Бердыева, он обязательно будет прибавлять.