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    Вице-президент «Ростова» : «У нас нет возможностей выкупить трансфер Могилевца»

    Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал о причинах отсутствия полузащитника Павла Могилевца в предстоящем матче 11-тура РФПЛ против "Зенита". Он также сообщил, что у клуба нет финансовых возможностей выкупить трансфер хавбека.
    — Оправдывает ли надежды Павел Могилевец, который был взят в аренду у «Зенита»?
    — Конечно! Вы же все видите по играм. У него была небольшая травма, сейчас он восстановился. А так человек влился в состав, у него ответственная позиция, он молодой перспективный игрок. Надеюсь, у нас он будет расти и рано или поздно попадет в сборную. Надо работать дальше, прогрессировать, к нему никаких вопросов, Павел очень трудолюбивый.
    — Но с «Зенитом» он не сыграет.
    — К сожалению, да. Такова договоренность между клубами. В российском чемпионате это обычная ситуация.
    — Пока не поднимаете вопрос о полном приобретении прав на игрока?
    — Нам тяжело, у «Ростова» нет возможностей совершать такие трансферы. Да и «Зенит» вряд ли отдаст своего воспитанника. Мы благодарны питерскому клубу, что они дали его нам в аренду, он поможет «Ростову». В свою очередь, поможем Могилевцу вырасти как футболисту. В таких руках, как у Бердыева, он обязательно будет прибавлять.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.10.2015 09:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +92

      taben 3 октября 2015, 10:56

      Касаев усилил бы Зенит шо пипец..

      0
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 3 октября 2015, 10:09

      только из за лимита на него такая цена а сам игрок нулевый поколение Канунниковых рулит

      -1
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 > Garrincha58 3 октября 2015, 10:12

      в России нет игроков с русскими паспортами которые могли бы усилить Зенит единственно был бы правильный ход вернуть Денисова или купить Глушакова или Тарасова да еще можно было Семенова вместо Нету

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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > Garrincha58 3 октября 2015, 10:25

      Глушаков и Тарасов, ну ты явно в футболе ноль, это я тебе как болельщик Спартака говорю, эти двое мертвые! Зенит могли бы усилить,Смолов,Мамаев, действительно Денисов,Ионов. И практически любой крайний защитник из состава Спартака,ибо Анюков уже не может играть 90 минут,а Кришито то еще дно!

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      Рейтинг: +167

      астраханец > Garrincha58 3 октября 2015, 12:19

      Глушаков, Тарасов?)))) Пфффф

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