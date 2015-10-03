«Севилья» - «Барселона». Онлайн-трансляция

Еще не забыты перипетии фантастического по сюжету и результативности матча "Барселоны" и "Севильи" за Суперкубок Европы. В последних пяти встречах между сопеннрками было забито 28 мячей, так что есть основания полагать, что и эта игра окажется результативной. Травмы Лионеля Месси и Андреса Иньесты повышают шансы хозяев на успех, но для этого севильцам необходимо продемонстрировать свои лучшие качества.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Севилья" - "Барселона". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!