Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Севилья» - «Барселона». Онлайн-трансляция

    Еще не забыты перипетии фантастического по сюжету и результативности матча "Барселоны" и "Севильи" за Суперкубок Европы. В последних пяти встречах между сопеннрками было забито 28 мячей, так что есть основания полагать, что и эта игра окажется результативной. Травмы Лионеля Месси и Андреса Иньесты повышают шансы хозяев на успех, но для этого севильцам необходимо продемонстрировать свои лучшие качества.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Севилья" - "Барселона". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2015 16:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11