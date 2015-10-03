«Зенит» - «Ростов». Онлайн-трансляция

"Зенит" и "Ростов" набрали по 18 очков и после трети чемпионата являются соседями по турнирной таблице, располагаясь сразу за ЦСКА с "Локомотивом". После успешной игры в Лиге чемпионов хозяевам необходимо перестраиваться на игры внутреннего первенства, где, учитывая восьмиочковое отставние от армейцев терять очки крайне нежелательно.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Ростов". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 17:00, не пропустите!