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    «Зенит» - «Ростов». Онлайн-трансляция

    "Зенит" и "Ростов" набрали по 18 очков и после трети чемпионата являются соседями по турнирной таблице, располагаясь сразу за ЦСКА с "Локомотивом". После успешной игры в Лиге чемпионов хозяевам необходимо перестраиваться на игры внутреннего первенства, где, учитывая восьмиочковое отставние от армейцев терять очки крайне нежелательно.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Ростов". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 16:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +81

      Любер 3 октября 2015, 17:39

      Ростов совсем мёртвый, блин

      0
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      Рейтинг: +11

      antoha spartak 3 октября 2015, 17:29

      Что будет делать Зенит когда Халк получит травму, у них же одни калеки

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Любер > antoha spartak 3 октября 2015, 17:37

      Буду играть без него.

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      Рейтинг: +11

      antoha spartak 3 октября 2015, 17:27

      Калечный Зенит забил.

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      Рейтинг: +81

      Любер 3 октября 2015, 17:26

      Орлов красавец, вот жжёт мужичок.

      0
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