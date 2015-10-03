Генеральный директор УПЛ: «Удалось уговорить «Металлург» отсрочить решение о снятии»

Петр Иванов в интервью каналу "Футбол 1" рассказал, о чем организация договорилась с руководством запорожского Генеральный директор УПЛв интервью каналу "Футбол 1" рассказал, о чем организация договорилась с руководством запорожского "Металлурга"

- Мы должны действовать исключительно в правовом поле. У "Металлурга" есть собственник, который в праве распоряжаться активами клуба так, как он считает нужным, благо что на данном этапе удалось уговорить его и отсрочить это решение. Он нам пошел на встречу, и дал добро на проведение матча 10-го тура чемпионата. А там дальше будет видно.