Генеральный директор УПЛ: «Удалось уговорить «Металлург» отсрочить решение о снятии»

Генеральный директор УПЛ Петр Иванов в интервью каналу "Футбол 1" рассказал, о чем организация договорилась с руководством запорожского "Металлурга".
- Мы должны действовать исключительно в правовом поле. У "Металлурга" есть собственник, который в праве распоряжаться активами клуба так, как он считает нужным, благо что на данном этапе удалось уговорить его и отсрочить это решение. Он нам пошел на встречу, и дал добро на проведение матча 10-го тура чемпионата. А там дальше будет видно.
Напомним, руководство "Металлурга" приняло решение о снятии с Премьер-лиги и написало соответствующее письмо в УПЛ. Однако, позже стало известно, что команда должна сыграть в матче 10-го тура УПЛ против "Олимпика" - игру профинансирует областная федерация футбола.