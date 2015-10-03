«Мордовия» - «Спартак». Онлайн-трансляция

«Мордовия» медленно, но верно идет ко дну турнирной таблицы. Три поражения подряд отбросили команду в "зону переходных матчей", а в графе "победы" у саранцев значится унылая единица. На бумаге игра со «Спартаком» ничего хорошего для хозяев не предвещает, однако не будем забывать, что именно «Мордовия» сумела забить четыре гола а ворота ЦСКА, чего не удавалось никому в чемпионате.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Мордовия» - «Спартак». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:30, не пропустите!