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    «Мордовия» - «Спартак». Онлайн-трансляция

    «Мордовия» медленно, но верно идет ко дну турнирной таблицы. Три поражения подряд отбросили команду в "зону переходных матчей", а в графе "победы" у саранцев значится унылая единица. На бумаге игра со «Спартаком» ничего хорошего для хозяев не предвещает, однако не будем забывать, что именно «Мордовия» сумела забить четыре гола а ворота ЦСКА, чего не удавалось никому в чемпионате.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Мордовия» - «Спартак». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 13:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +81

      Любер 3 октября 2015, 16:22

      Нас с победой, но судья продажная...

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 3 октября 2015, 16:08

      Игра равных команд. Середнячков. Мордоване пытаются, Спартаки отбиваются ..

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      Рейтинг: +81

      Любер > Сармат Ростов 3 октября 2015, 17:56

      Вот кто бы бухтел, только не ты.

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      Рейтинг: +504

      alex-76 3 октября 2015, 14:23

      Удачи сегодня Мордовии

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      Рейтинг: +81

      Любер > alex-76 3 октября 2015, 15:46

      Не, не катит. Амкару удачи, проводница ты наша.

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