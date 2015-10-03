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    Фидлер: «Есть осадок от ничьи с «Крыльями»

    Полузащитник «Урала» Артем Фидлер прокомментировал игру команды в матче 11-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

    «У нас очень хорошо получился первый тайм, забили гол. В то же время пропустили ненужный гол. Думаю, если бы не пропустили его, было бы намного лучше и проще. «Крылья Советов» приехали играть в пять защитников, и если бы не пропустили гол в конце первого тайма, соперник бы раскрывался и можно было бы поймать их на контратаках. Хотелось бы, конечно, выиграть, но ничья — тоже неплохой результат.

    Конечно, есть осадок, что не взяли три очка. Аппетит приходит во время еды. Хотелось выиграть. Играли дома, вели в счете, игра у нас получалась. Во втором тайме что-то у нас не пошло, либо «Крылья Советов» перестроились. Осадок, конечно, есть», — заявил Фидлер.

    Источник: ФК «Урал»

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    03.10.2015 06:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      19Beast86 9 октября 2015, 17:03

      Да уж, еле отскочили!

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