Роджерсу не нужны гарантии руководства «Ливерпуля»

Главный тренер "Ливерпуля" Брендан Роджерс заявил, что ему не нужны гарантии руководства клуба относительно его будущего.

Наставник мерсадийцев был освистан болельщиками после ничьей в матче Лиги Европы против "Сьона" (1:1), которая стала второй для команды в турнире. В чемпионате Англии подопечные Роджерса после победы над "Астон Виллой" (3:2) поднялись на девятое место в турнирной таблице.

Главными претендентами на пост тренера "Ливерпуля" считаются бывший наставник "Реала" Карло Анчелотти и экс-тренер дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп.