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    Роджерсу не нужны гарантии руководства «Ливерпуля»

    Главный тренер "Ливерпуля" Брендан Роджерс заявил, что ему не нужны гарантии руководства клуба относительно его будущего.

    Наставник мерсадийцев был освистан болельщиками после ничьей в матче Лиги Европы против "Сьона" (1:1), которая стала второй для команды в турнире. В чемпионате Англии подопечные Роджерса после победы над "Астон Виллой" (3:2) поднялись на девятое место в турнирной таблице.

    Главными претендентами на пост тренера "Ливерпуля" считаются бывший наставник "Реала" Карло Анчелотти и экс-тренер дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп.

    Источник: ESPN

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    03.10.2015 06:34
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