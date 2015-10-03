Силкин: «С приходом Погребняка вспыхнет и Кокорин»

Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Силкин выразил надежду, что с приходом в команду нападающего Павла Погребняка может вернуться на своей прежний уровень лидер бело-голубых Александр Кокорин.

"Я вижу, что Саша старается вернуться на прежний уровень. Но сейчас в средней линии "Динамо" нет хавбека, способного дать резкий, неожиданный пас. А без подпитки форварду трудно обострять и завершать атаку. Особенно это стало ощущаться после отъезда в "Марсель" Вальбуэна. Кстати, у Кокорина многое получалось в связке с Кураньи. И мне странно, что Черчесов нечасто ставил их вместе в состав. Возможно, с приходом Погребняка вспыхнет и Кокорин", - надеется Силкин.