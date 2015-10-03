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    Бубнов: «Динамо» и ЦСКА будут играть на победу»

    Эксперт Александр Бубнов ожидает от матча 11-го тура РФПЛ "Динамо" - ЦСКА захватывающего, атакующего футбола.

    "Скучным матч "Динамо" — ЦСКА точно не получится, все-таки это дерби. Обе команды будут играть на победу.

    Кобелев сейчас создает команду на перспективу. Но дадут ли ему закончить эту работу? Он уже не в первый раз работает как антикризисный тренер. Но бороться за еврокубки в этом году динамовцы наверняка не будут, а вот набирать очки в чемпионате России им просто необходимо.

    При этом «Динамо» сейчас свежее, чем ЦСКА. У него неплохая группа атаки, которая может забить армейцам, но есть проблемы в обороне. У красно-синих же группа атаки мощнее. Правда, и пропускает ЦСКА в последнее время немало.

    Длительная удачная серия «Динамо», которое в последние годы обыгрывало ЦСКА, — скорее, психология и стечение обстоятельств. Я обычно не обращаю внимания на статистику. Настрой у футболистов и той, и другой команды в предстоящем дерби будет максимальный — это совершенно особенный матч", - сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.10.2015 06:04
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