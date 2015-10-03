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    Нету: «Мы должны быть готовы к уходу Виллаш-Боаша»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету прокомментировал попадание «Зенита» на первое место в клубном рейтинге УЕФА этого сезона.

    «Клуб развивается, и мы стараемся выступать в международных соревнованиях как можно лучше. В России, в нашем чемпионате, еще, разумеется, надо прибавлять, в том числе за счет опыта игры в Европе. Но в целом это приятно. Да, это на какое-то время, но мы хотим быть в первой десятке или в первых 15 клубах. Думаю, это хороший знак», - говорит Нету.

    По словам футболиста, команда эту новость никак не обсуждала, а сам он узнал о ней только от журналистов.

    «Я только вот сейчас от вас узнал, поэтому не говорили. Обсуждали скорее матч с «Ростовом», были какие-то шутки, как и обычно. Но в целом, повторюсь, все этому наверняка рады».

    Кроме того, Нету высказался на тему ухода Андре Виллаш-Боаша с поста главного тренера после окончания нынешнего сезона.

    «Я думаю, это часть футбола. Мы должны быть готовы к подобному. По ходу сезона кто-то уходит, кто-то приходит. То же и с тренерами.Мы довольны работой с ним, у него со всеми отличные отношения. Мы завоевывали титулы под его руководством, надеемся завоевать и еще. Но это в любом случае его решение, выбор. Мы должны его уважать и идти дальше».

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.10.2015 01:32
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