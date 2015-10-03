Буффон: «Думал, что попаду в пятерку лучших вратарей года»

В списке - Нойер (без вопросов), Де Хеа (без вопросов), Куртуа (без вопросов), К. Браво (только если принимать во внимание требл), и.... Оспина (ВТФ??)...
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал то обстоятельство, что его не включили в список номинантов на «Золотой мяч-2015», который состоит из 59 футболистов.
«Сегодня утром я заглянул в телефон, который разрывался от сообщений. Там было 50-60 сообщений со словами поддержки. Оказалось, что сегодня опубликовали список претендентов на «Золотой мяч». Если честно, то я даже не был в курсе. Сегодня я почувствовал сильную поддержку, и она согрела мне душу. И поэтому во нет ни капли обиды или разочарования. На протяжении долгих лет я остаюсь неисправимым оптимистом. Самая ценная награда – это когда в тебя верят и тебя поддерживают», - высказался Буффон.
И все же непопадание в список претендентов на приз стало для вратаря неожиданным.
«Не буду скрывать: думал, что попаду в пятерку лучших вратарей года».