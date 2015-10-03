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    Буффон: «Думал, что попаду в пятерку лучших вратарей года»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал то обстоятельство, что его не включили в список номинантов на «Золотой мяч-2015», который состоит из 59 футболистов.

    «Сегодня утром я заглянул в телефон, который разрывался от сообщений. Там было 50-60 сообщений со словами поддержки. Оказалось, что сегодня опубликовали список претендентов на «Золотой мяч». Если честно, то я даже не был в курсе. Сегодня я почувствовал сильную поддержку, и она согрела мне душу. И поэтому во нет ни капли обиды или разочарования. На протяжении долгих лет я остаюсь неисправимым оптимистом. Самая ценная награда – это когда в тебя верят и тебя поддерживают», - высказался Буффон.

    И все же непопадание в список претендентов на приз стало для вратаря неожиданным.

    «Не буду скрывать: думал, что попаду в пятерку лучших вратарей года».

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2015 00:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 3 октября 2015, 14:31

      В списке - Нойер (без вопросов), Де Хеа (без вопросов), Куртуа (без вопросов), К. Браво (только если принимать во внимание требл), и.... Оспина (ВТФ??)...

      1
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      Рейтинг: +93

      Deuced > Schicko_008 4 октября 2015, 20:31

      Браво никакого отношения к победе в ЛЧ Барсы не имеет

      2
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Deuced 5 октября 2015, 11:13

      Кстати, да!)))

      0
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      Рейтинг: +13

      Zaratustra 3 октября 2015, 13:00

      Зачем включать лучшего вратаря мира в список претендентов? Пока ты играеш , Джиджи, они будут боротся за второе место. Все логично.

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 3 октября 2015, 10:46

      Что за дилетанты эти списки составляют

      2
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      Рейтинг: +7

      Antimessi95 3 октября 2015, 09:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да он лучший после касильяса

      -5
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      Рейтинг: +30

      SekatoR 3 октября 2015, 08:17

      Буф, ты лучший

      3
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