РФПЛ занимает восьмое место в мире по средней стоимости билета на матчи

РФПЛ находится на восьмом месте в мире по средней стоимости билета на матчи. Об сказано в исследовании, которое проводил портал GoEuro.

Билеты на матчи РФПЛ в среднем стоят 37,48 доллара. Самой дорогой в этом отношении оказалась АПЛ со средней стоимостью в 82,70 доллара, на втором месте – Примера (78,09), на третьем Серия А (76,98).

Самые дешевые билеты – в чемпионате ЮАР. Там посещение матчей высшего дивизиона в среднем стоит 9,59 доллара.

Также была оценена средняя стоимость поездки на выездной матч. Для России эта сумма составила 184,59 доллара (12-е место в мире). Дороже всего футбольные путешествия обходятся болельщикам в США (334,39), Англии (332,09) и Японии (273,74).

В ходе этого же исследования был составлен индекс соотношения цены и качества, в котором учитывалась средняя стоимость билета и место лиги в мировом рейтинге. Самым высоким этот индекс оказался у Бундеслиги, на втором месте – Примера, на третьем – португальская Примейра. РФПЛ оказалась на 20 месте, а худшей по соотношению цены и качества стала МЛС.