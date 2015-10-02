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    Газзаев: «У «Спартака» есть все, чтобы играть в Лиге чемпионов»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал перспективы расширения российского представительства в турнирах УЕФА.

    «Конечно, нам нужно три клуба в Лиге чемпионов. Чем больше команд у нас будут играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы, тем выше будет уровень чемпионата. ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» должны набирать как можно больше очков для таблицы коэффициентов УЕФА текущего сезона. Желательно, чтобы к этим командам подтянулся «Рубин», - говорит Газзаев.

    Кроме того, специалист считает, что в Лиге чемпионов должен играть «Спартак».

    «Также считаю, что «Спартак» с его возможностями и инфраструктурой должен представлять Россию в Лиге чемпионов. У команды есть все для того, чтобы играть в главном европейском турнире».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.10.2015 21:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 3 октября 2015, 22:10

      Возможности то есть,а вот результат нет...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2015, 04:40

      Тоже так думаю,годик-другой и будет играть

      0
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 3 октября 2015, 00:30

      через годика 2

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 октября 2015, 22:06

      Через год - два может и заиграем

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