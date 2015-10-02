Наумов: «Страшно за «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая предписала РЖД избавиться от непрофильных активов. К числу таковых относится и «Локомотив».

«Вы знаете, что РЖД много раз судились с налоговой инспекцией? Когда с клубом заключался спонсорский контракт, деньги платились, как за рекламу. Но налоговая выдвигала претензии к РЖД: не может реклама столько стоить. Фактически все сделано наоборот. В экономике сначала рассчитывается выгода от рекламы, затем суммы, которые надо потратить. Здесь же целью было вложить в клуб 5,5 миллиардов и подогнать их под рекламу», - рассказывает Наумов.

По словам Наумова, ситуацию усугубляют и требования со стороны УЕФА.

«А в двери уже стучит УЕФА со своими лекалами. И говорит: ребята, эта услуга столько не стоит. У нее просто другая цена. Но УЕФА мягко относится к этому делу. Дали клубу срок на исправление. Но потом обязательно придут».

В связи с этим бывший президент «Локомотива» тревожится за дальнейшую судьбу клуба.

«Страшно за клуб. Вполне может повторить судьбу «Торпедо».

Московское "Торпедо", напомним, имеет серьезные финансовые проблемы.