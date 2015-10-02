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    Наумов: «Страшно за «Локомотив»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая предписала РЖД избавиться от непрофильных активов. К числу таковых относится и «Локомотив».

    «Вы знаете, что РЖД много раз судились с налоговой инспекцией? Когда с клубом заключался спонсорский контракт, деньги платились, как за рекламу. Но налоговая выдвигала претензии к РЖД: не может реклама столько стоить. Фактически все сделано наоборот. В экономике сначала рассчитывается выгода от рекламы, затем суммы, которые надо потратить. Здесь же целью было вложить в клуб 5,5 миллиардов и подогнать их под рекламу», - рассказывает Наумов.

    По словам Наумова, ситуацию усугубляют и требования со стороны УЕФА.

    «А в двери уже стучит УЕФА со своими лекалами. И говорит: ребята, эта услуга столько не стоит. У нее просто другая цена. Но УЕФА мягко относится к этому делу. Дали клубу срок на исправление. Но потом обязательно придут».

    В связи с этим бывший президент «Локомотива» тревожится за дальнейшую судьбу клуба.

    «Страшно за клуб. Вполне может повторить судьбу «Торпедо».

    Московское "Торпедо", напомним, имеет серьезные финансовые проблемы.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.10.2015 20:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +628

      kanav67 2 октября 2015, 21:13

      За Локо страшно, говорите? А за пассажиров РЖД не страшно? За последние 5 лет цены на билеты выросли в 5-6 раз. Даже по сравнению с прошлым годом почти в 2 раза. Практически никуда невозможно съездить. Из Твери электричка в Москву в позапрошлом году стоила 250 рублей, а сейчас 400. РЖД монополист и на Локо ничего не жалеет. А нам обидно. Пусть Локо , как и Зенит, купит какой либо олигарх ( Авен, Миллер, Усманов , Керимов, Дерипаска) и вкладывает туда свои, а не гос. деньги.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > kanav67 2 октября 2015, 22:07

      Ага, и газ у тебя в квартире дорогой из-за Зенита, и автомобиль у тебя ездит на дорогом топливе из-за спартаковского Лукойла, на даче у тебя цемента не хватает, т.к. Мордовию спонсируют и т.д. Как же надоели нытики вроде тебя. Неужели не понятно, что если отсоединить клубы, то билеты дешевле не станут и газ тоже? Маразм какой-то...

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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko > kanav67 3 октября 2015, 17:28

      как и Зенит??? Ты дома за газ не платишь что-ли? И какие такие расходы у локо в последние годы? Они покупают максимум 2-3 игрока каждый год, и то обычно недорогих.

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