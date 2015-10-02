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    Венгер угрожал сорвать предматчевую пресс-конференцию

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер пригрозил прервать пресс-конференцию, посвященную матчу восьмого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Наставнику не понравился вопрос журналиста о Моуринью.

    «Прошу прекратить это, иначе мы закончим пресс-конференцию», - сказал Венгер в ответ на вопрос о своем коллеге из «Челси».

    Вопрос о выборе вратаря на матч также не пришелся по душе французу.

    «Это скучный вопрос. Если так любопытно, то приходите на игру и сами увидите, кто будет в воротах. К сожалению, пресса стала предсказуемой, задаются одни и те же скучные вопросы».

    Матч "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье 4 октября. Начало в 18.00.

    Источник: Guardian.com

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    02.10.2015 19:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      salonik 2 октября 2015, 20:25

      Как школьница, угрожающая убежать из дому))))

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