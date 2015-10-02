Роналду: «Я мерзко вел себя с журналистами, но такой уж я есть»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил приз лучшему бомбардиру клуба и дал свои комментарии на церемонии вручения награды.

«Я очень счастлив и благодарю своих одноклубников, потому что без них это никогда не стало бы возможным. Спасибо всем моим тренерам – Пеллегрини, Моуринью, Анчелотти, Бенитесу, а также техническому персоналу и врачам. Все они всегда мне помогали».

Также футболист извинился перед представителями СМИ за свою манеру общения.

«Также мне хотелось бы поблагодарить СМИ, поскольку ранее я немного мерзко вел себя по отношению к ним, но такой уж я есть. Благодарю всех друзей, маму, Жорже Мендеша и президента, который организовал это мероприятие. Хала Мадрид!».

Напомним, что голы Роналду в матче Лиги чемпионов против «Мальме» (0:2) вывели португальца на первое место в списке бомбардиров «Реала».