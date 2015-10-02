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    Роналду: «Я мерзко вел себя с журналистами, но такой уж я есть»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил приз лучшему бомбардиру клуба и дал свои комментарии на церемонии вручения награды.

    «Я очень счастлив и благодарю своих одноклубников, потому что без них это никогда не стало бы возможным. Спасибо всем моим тренерам – Пеллегрини, Моуринью, Анчелотти, Бенитесу, а также техническому персоналу и врачам. Все они всегда мне помогали».

    Также футболист извинился перед представителями СМИ за свою манеру общения.

    «Также мне хотелось бы поблагодарить СМИ, поскольку ранее я немного мерзко вел себя по отношению к ним, но такой уж я есть. Благодарю всех друзей, маму, Жорже Мендеша и президента, который организовал это мероприятие. Хала Мадрид!».

    Напомним, что голы Роналду в матче Лиги чемпионов против «Мальме» (0:2) вывели португальца на первое место в списке бомбардиров «Реала».

    Источник: Goal.com

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    02.10.2015 19:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 3 октября 2015, 11:37

      Ох, и выдумщики редакторы бомбардира) Под себя перевод сделали, что народ спровоцировать)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 2 октября 2015, 19:45

      Какой "такой"? Мерзкий?

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