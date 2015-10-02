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    «Лилль» - «Монпелье». Смотреть онлайн

    Такие матчи принято называть «битвой за шесть очков». В данном случае это действительно так – обе команды находятся на грани зоны вылета в турнирной таблице, а значит нас ждет действительно битва.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Лилль» - «Монпелье», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2015 20:22
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