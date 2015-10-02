«Сельта» - «Хетафе». Смотреть онлайн

«Сельта» подходит к этому матчу в более выгодном свете, расположившись в турнирной таблице на четвертой строчке. «Хетафе» же пока не может похвастаться успехами, скатившись за шесть матчей ближе к подвалу в таблице. Однако, испанский чемпионат славен тем, что любая команда может дать отпор лидеру.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Сельта" - "Хетафе", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 21:30 по московскому времени.