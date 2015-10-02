Мини-футбол. Алиев считает, что России будет непросто выйти из группы

Президент Ассоциации мини-футбола России, член комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу Эмиль Алиев оценил итоги жеребьевки чемпионата Европы-2016.

- Чемпионат Европы в том формате, в котором он проводится с 2010 года - скоротечный турнир, практически не дающий права на ошибку. В этом отношении нет возможности рассуждать об удачной или неудачной жеребьевке. Сегодня все 12 участников континентального первенства имеют хороший опыт и здоровые амбиции для достижения высоких результатов.

Сборная Казахстана - новичок континентального первенства, но недавние усиления состава опытными футболистами, выигрывавшими Кубок УЕФА, не позволяют оценивать эту сборную исключительно с позиции рейтинга. Хорватия уже на протяжении нескольких лет является крепким середняком, к тому же, учитывая географическую близость от Сербии, можно ожидать большого количества болельщиков из этой страны. Все это говорит о том, что задача по выходу из группы для сборной России видится весьма и весьма непростой.



По итогам жеребьевки определился календарь матчей сборной России и, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих поддержать команду на Чемпионате Европы. Уже в ближайшее время Ассоциация мини-футбола России начнет программу подготовки выезда болельщиков, о которой вы узнаете на нашем сайте.

Старший тренер сборной России Сергей Скорович - об итогах жеребьевки Евро-2016, которая прошла в Белграде 2 октября.

- Могу сказать, что из множества возможных вариантов жеребьевки сборной России достался в итоге один из самых непростых исходов. И Казахстан, и Хорватия могут доставить неудобства любому оппоненту, что они демонстрировали и ранее. Необходимо сохранять концентрацию на протяжение всего турнира и на протяжение каждого матча.



Наша команда, финалист двух последних розыгрышей, сегодня вплотную подошла к тому, чтобы сделать решающий шаг наверх. Мы работаем для этого ежедневно, однако важно осознавать, что самый важный поединок - следующий и прежде чем задумываться о решающих стадиях, нам необходимо решить задачу по выходу из группы.



Важно отметить, что сегодня нет однозначно слабых команд, а на такой быстрый турнир, как Чемпионат Европы, каждый может настроиться и задействовать дополнительные резервы, которые сложно было бы использовать на длинной дистанции. Поэтому в основе основ - уважительное отношение ко всем и максимальный настрой на каждый поединок.