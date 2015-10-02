Президент «Скендербеу»: «Поведение фанатов «Локомотива» - позор»

Ахаха албанская шалава, после говнокоптера еще что то пищит, албанцы грязь на теле Европы!
Президент "Скендербеу" Арджан Такай назвал настоящим позором поведение фанатов «Локомотива» на матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
«То, что происходило на трибунах московского стадиона – позор. За фанатов "Локомотива" просто стыдно. К футболу подобное поведение не имеет никакого отношения. Разумеется, мы возмущены.
Но я хочу еще раз поздравить свою команду: даже в такой атмосфере она показала хороший футбол. На равных боролась с "Локомотивом" и сыграла намного лучше, чем в первой встрече с "Бешикташем". Опыт – великая вещь», - говорится в обращении главы клуба.
Напомним, что «Локомотиву» за антиалбанские лозунги грозят санкции со стороны УЕФА.