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    Президент «Скендербеу»: «Поведение фанатов «Локомотива» - позор»

    Президент "Скендербеу" Арджан Такай назвал настоящим позором поведение фанатов «Локомотива» на матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

    «То, что происходило на трибунах московского стадиона – позор. За фанатов "Локомотива" просто стыдно. К футболу подобное поведение не имеет никакого отношения. Разумеется, мы возмущены.

    Но я хочу еще раз поздравить свою команду: даже в такой атмосфере она показала хороший футбол. На равных боролась с "Локомотивом" и сыграла намного лучше, чем в первой встрече с "Бешикташем". Опыт – великая вещь», - говорится в обращении главы клуба.

    Напомним, что «Локомотиву» за антиалбанские лозунги грозят санкции со стороны УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2015 17:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 2 октября 2015, 17:57

      Ахаха албанская шалава, после говнокоптера еще что то пищит, албанцы грязь на теле Европы!

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Pravdin_V 2 октября 2015, 18:22

      Ну те олени котрые сели на нашу трибуну люлей получили за дело а стыдно за них должно быть они начали провоцировать

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      Рейтинг: +36

      salonik > Pravdin_V 2 октября 2015, 18:28

      Ты хоть одного албанца знаешь?)

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > salonik 2 октября 2015, 22:12

      Придет время и албанцы ответят за сербов по полной. А этот тренеришка пусть у себя разберется, у них еще похлеще ситуация. Продались албанцы пиндосам, как и поляки продажные. А сербы наши братья!

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