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    Галицкий: «В неудачных результатах виноват весь менеджмент клуба»

    Президент «Краснодара» Сергей Галицкий отметил не самую выразительную игру своей команды, но не стал обвинять в этом только тренера, назвав того настоящим профессионалом.

    "Сейчас мы играем плохо, но тренер не может же все время побеждать. В жизни есть разные периоды, и хорошие, и плохие. Что касается доверия к тренеру, то это странная фраза. У нас профессиональный тренер, который выполняет свою работу. И в неудачных результатах виноват не только он, виноваты мы все, менеджмент клуба", - сказал Галицкий.

    Отметим, что по итогам 10 туров "Краснодар" располагается на девятом место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Источник: ТАСС

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    02.10.2015 16:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      ValGa 2 октября 2015, 19:22

      Золотые слова!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 2 октября 2015, 18:14

      Все правельно.

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