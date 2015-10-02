Мини-футбол. Победный дебют «Газпром-ЮГРЫ»

Российский мини-футбольный клуб "Газпром-ЮГРА" с победы взял старт в своeм дебютном розыгрыше Кубка УЕФА по футзалу. В первом туре Основного раунда был обыгран французский "Кремлен-Бисетр" - 5:0!

Автором исторического мяча, первого забитого МФК "Газпром-ЮГРА" в еврокубках, стал обладатель этого трофея Владислав Шаяхметов, который отличился на 13-й минуте. До перерыва счeт не изменился, но после него югорчане ещe 4 раза заставляли голкипера соперника вынимать мяч из сетки.

Сначала с передачи Эдера отличился Катата, тремя минутами позже Шаяхметов оформил дубль с паса Лыскова, а через минуту сам Дмитрий открыл свой личный счeт забитым мячам в еврокубках, замкнув пас Кататы. Финальный счeт установил Эдер после паса Эдера Лимы.

Второй матч группы 1 завершился победой грузинского "Джорджианс" над хозяевами мини-турнира кипрским клубом АПОЭЛ - 5:1. За счeт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей российская команда после первого тура расположилась на первом месте в турнирной таблице.

Основной раунд, группа 1

1 октября, Никосия, Кипр. Tassos Papadopoulos Eleftheria Arena

"Газпром-ЮГРА" (Югорск, Россия) - "Кремлен-Бисетр" (Париж, Франция) - 5:0 (1:0)

Судьи: Марк Биркетт (Англия), Ибрахим Эль Джилали (Нидерланды), Моше Бохбот (Израиль)

"Газпром-ЮГРА": Купатадзе, Слемзин, Шевченко - Эдер Лима, Робиньо, Катата, Давыдов, Шаяхметов, Лысков, Эдер, Марсенио, Чишкала, Ниязов, Сигнев

"Кремлен-Бисетр": И. Мохаммед, Африад - Айгун, Рондон, Вита Нзака, Хуанильо, Таче, Пезерон, Валадес, Паез, Франкойс, Белхай, Боудебибах, А. Мохаммед

Голы: 1:0 - Шаяхметов (13), 2:0 - Катата (28), 3:0 - Шаяхметов (31), 4:0 - Лысков (32), 5:0 - Эдер (34)

Фолы: 1-3; 2-3

Предупреждения: Валадес, 30 ("Кремлен-Бисетр")

Игрок МФК "Газпром-ЮГРА" Дмитрий Лысков, который стал автором одного из забитых мячей своей команды в ворота "Кремлен-Бисетр", поделился радостными эмоциями от удачного дебюта в еврокубковом турнире.

- Сразу после игры настроение, конечно, хорошее, хоть немного и устали. Начинать с победы всегда приятно. Сегодня у нас была задача победить, и мы с ней справились. В первом тайме было труднее, так как всe-таки чувствовалась немного нервозность, ответственность, да и соперник боролся очень достойно. После перерыва было полегче, поэтому и смогли развить свой успех.

- Рады первому забитому мячу в Кубке УЕФА?

- Конечно рад! Но много моментов сегодня ещe не забил, должно было быть больше голов (улыбается). А если серьeзно, то главное, что сегодня мы одержали победу, а кто забивал - не так важно.

- Ваш соперник по второй игре тоже забил пять мячей в первом матче, но пропустил один гол. Что скажете о завтрашнем противостоянии?

- Да, грузинская команда сегодня обыграла хозяев в довольно непростом поединке. Уверен, что завтра нам тоже будет непросто. Но мы разберeм свой матч, посмотрим игру соперника, сделаем правильные выводы и постараемся победить. Других задач у нас нет.