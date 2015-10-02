Данни и Нету вызваны в сборную Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш вызвал на матчи отборочного турнира Евро-2016 двух игроков «Зенита» – защитника Луиша Нету и полузащитника Мигеля Данни.

Вратари: Антони Лопеш ("Лион", Франция), Вентура ("Белененсеш"), Руй Патрисиу ("Спортинг");

Защитники: Бруну Алвеш ("Фенербахче", Турция), Жозе Фонти, Седрик Суариш (оба – "Сатугемптон", Англия), Элизеу, Нелсон Семеду ("Бенфика"), Фабиу Коэнтрау, Рикарду Кравалью (оба – "Монако", Франция), Луиш Нету ("Зенит", Россия);

Полузащитники: Андрэ Андрэ, Данилу (оба – "Порту"), Мигель Велозу ("Динамо" К, Украина), Бернардо Сильва, Жоау Моутинью (оба – "Монако", Франция), Жоау Мариу ("Спортинг"), Рафа Силва ("Брага"), Данни ("Зенит", Россия), Тиагу ("Атлетико", Испания);

Нападающие: Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Эдер ("Суонси", Англия), Нани ("Фенербахче", Турция), Рикарду Куарежма ("Бешикташ", Турция).

Напомним, что 8 октября сборной Португалии предстоит сыграть с Данией, а 11-го – с Сербией.