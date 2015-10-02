Циглер: «С «Ливерпулем» старались играть в футбол»

Защитник "Сьона" Рето Циглер рассказал о секретах свой команды, которой удалось потрепать нервы "Ливерпулю" (1:1), увезя из Англии одно очко.

«Мы не были довольны первыми 15 минутами. Это было не лучшее начало, но затем мы стали спокойнее играть с мячом. Не просто выбивали его куда подальше, а старались играть в футбол. У нашей команды хорошее нападение, и мы это показали. Знали, что если забьем, заставим соперника нервничать, ведь "Ливерпуль" сейчас психологически неустойчив.

"Ливерпуль" силен в полузащите. Команды часто допускают ошибку, стараясь переиграть англичан в средней линии, где они по-настоящему здорово действуют. Наш тренер был прав. Он показал нам множество видеозаписей, на которых было видно, что "Ливерпуль" делает акцент на полузащиту. Так что мы старались играть по флангам, ведь у нас есть скоростные игроки вроде Карлитоса, который хорош в игре один на один.

Побеждать каждую неделю очень непросто. Я пришел в "Сьон" в феврале, когда команда располагалась внизу турнирной таблицы в чемпионате, но затем мы прибавили и выиграли кубок. У нас много новичков и молодых игроков. Мы должны научиться настраиваться не только на "Ливерпуль", но и на такие команды, как "Вадуц". Мы полны уверенности в себе, но у нас очень непростая группа, и соперники, узнав о нашем достижении, теперь будут относиться к нам с большим уважением", - рассказал Циглер.