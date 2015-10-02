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    Митрофанов: «Зенит» хотел бы видеть в своих рядах Кокорина»

    Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов не скрывает, что хотел бы видеть в рядах своей команды форварда сборной России и столичного «Динамо» Александра Кокорина.

    "Кокорин - великолепный игрок с точки зрения тех футболистов, которые есть на российском рынке. Если посмотреть в Instagram Кокорина, вы увидите огромное количество вещей, которые он делает на отдыхе, которые может делать игрок только высочайшего уровня, который любит футбол и живет им. По разным причинам мы, к сожалению, не всегда видим такую феерию на поле. Это великолепный игрок, которого "Зенит" точно хотел бы видеть в своих рядах. Но он является футболистом "Динамо", насколько я знаю, очень предан этому клубу и его очень любит. Ионов когда-то был игроком "Зенита", теперь выступает в "Динамо". То же с Игорем Денисовым. Будет ли предметный разговор, не знаем ни я, ни Вы. Кокорин имеет колоссальный потенциал", - сказал Митрофанов.

    Источник: ТАСС

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    02.10.2015 14:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 2 октября 2015, 21:27

      Да госденьги можно всех купить не свои не жалко,,,

      0
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      Рейтинг: +81

      stavr74 2 октября 2015, 20:24

      хочет значит будет .
      и интересно кто хочет видеть тренер или митрофанов в составе бездарность

      0
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      Рейтинг: +27

      zenit747 2 октября 2015, 20:11

      Когда же наконец адекватные болельщики дождутся умных людей в руководстве клуба, за 10 лет клуб не смог абсолютно никого продать, либо уходили приличного уровня за бесплатно, либо было пару исключений, например в виде Аршавина и Рондона, где клубы сами предложили за них приличные суммы. Полный провал этого лета для руководства клуба - непродажа Витселя за очень приличные ~25млн у.е. , когда этот игрок забивает раз в год, и является практически стоп-краном Зенита в начинании атак и контратак, практически не видем дальних пасов от него, всё ближайшему игроку до 10 метров, либо "гениальнейшие" пасы назад защитникам. Вобщем мечтаю, когда Зенит будет по европейски, в хорошем смысле этого слова, вести трансферную политику. Дай Бог, чтоб за него еще предложили подобные суммы в будущем, но это просто бревно..

      2
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 2 октября 2015, 20:11

      на х... он нам не нужен

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 2 октября 2015, 19:12

      на то он и зенит. собирает весь мусор лишь бы фамилия на слуху была.

      0
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 2 октября 2015, 17:57

      Кокорин не футболист!

      2
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 2 октября 2015, 16:13

      до сих пор не понимаю что так все видят в этом мажоре средненький игрочишка ну может быть чуток получше Дзюбы и то только за счет скорости а так два сапога пара а за бугром им вообще делать нечего если уж такие как Жирков и Аршавин там не заиграли то этим вообще делать нечего

      5
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Garrincha58 2 октября 2015, 22:51

      Аршавин даже очень заиграл,2 года отыграл великолепно,потом сдал!Жиркову не доверили,да и у Ешли Коула попробуй выиграй конкуренцию!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > джон базелон 2 октября 2015, 22:53

      А по Кокорину могу сказать,что парень талантлив,просто зачем особо напрягаться,когда и за такую игру ему платят огромнейшие деньги!Поставьте себя на его место,5 млн евро в год!!!!!!какой нах футбол!

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      Рейтинг: +15

      FKulagin 2 октября 2015, 16:02

      Аж противно..

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 2 октября 2015, 15:06

      "Если посмотреть в Instagram Кокорина, вы увидите огромное количество вещей, которые он делает на отдыхе, которые может делать игрок только высочайшего уровня" - сильно сказано!

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