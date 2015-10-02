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    Молодежное первенство. «Кубань» и «Крылья Советов» одержали свои победы

    В 11-м туре молодежного первенства состоялись два матча. Победителя во встрече «Кубани» и «Анжи» удалось выяснить лишь в компенсированное время за счет гола Майоровича. А вот во встрече «Урала» и «Крыльев Советов» гости отпраздновали свою первую победу в нынешнем чемпионате.

    Первенство России среди молодежных команд. 11-й тур

    "Кубань" (мол.) (Краснодар) – "Анжи" (мол.) (Махачкала) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Майрович, 90+2.

    "Урал" (мол.) (Екатеринбург) - "Крылья Советов" (мол.) (Самара) - 2:3 (0:0)

    Голы: 1:0 - Щербаков, 48; 1:1 - Ахиссан, 55; 2:1 - Юсупов, 61; 2:2 - Мелихов, 64; 2:3 - Визнович, 71.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2015 14:48
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