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    Мини-футбол. Россияне узнали соперников по ЧЕ-2016

    В четверг прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2016 года, по итогам которой сборная России оказалась в группе С.

    Соперниками нашей команды стали Хорватия и Казахстан. Сборная Сербии, хозяин турнира, в групповой стадии сразится с Португалией и Словенией.

    Групповой этап Евро пройдет со 2 по 7 февраля на "Белград Арене" в Белграде. По две лучшие команды из каждой группы 8 и 9 февраля сыграют в четвертьфиналах. Эти встречи, как и все матчи плей-офф, пройдут также на "Белград-Арене".

    Полуфиналы намечены на 11-е, а матч за третье место и финал - на 13 февраля.

    Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

    Группа А: Сербия, Португалия, Словения

    Группа В: Испания, Украина, Венгрия

    Группа С: Россия, Хорватия, Казахстан

    Группа D: Италия, Чехия, Азербайджан

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2015 14:22
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