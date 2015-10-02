Мини-футбол. Россияне узнали соперников по ЧЕ-2016

В четверг прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2016 года, по итогам которой сборная России оказалась в группе С.

Соперниками нашей команды стали Хорватия и Казахстан. Сборная Сербии, хозяин турнира, в групповой стадии сразится с Португалией и Словенией.

Групповой этап Евро пройдет со 2 по 7 февраля на "Белград Арене" в Белграде. По две лучшие команды из каждой группы 8 и 9 февраля сыграют в четвертьфиналах. Эти встречи, как и все матчи плей-офф, пройдут также на "Белград-Арене".

Полуфиналы намечены на 11-е, а матч за третье место и финал - на 13 февраля.

Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа А: Сербия, Португалия, Словения

Группа В: Испания, Украина, Венгрия

Группа С: Россия, Хорватия, Казахстан

Группа D: Италия, Чехия, Азербайджан