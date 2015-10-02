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    Ахмедов: «Краснодару» был важен конечный результат»

    Полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов отметил усталость, которая скопилась у команды из-за интенсивного графика. Но эта усталость не сказалась на результате матча второго тура группового этапа Лиги Европы с азербайджанской "Габалой" (2:1).

    «У нас на каждый третий день идет игра, поэтому, конечно, чуть-чуть усталость накапливается. На второй тайм вышли спокойно, поэтому в начале он чуть не получилось.

    Конечно, в концовке матча переживали за результат, нам надо было брать очки. Потому что в последних матчах вообще то вничью играли, то проигрывали. Хотелось победить сегодня. Сегодня для нас был очень важен конечный результат», - рассказал Ахмедов.

    Следующий матч в Лиге Европы «Краснодар» проведет на выезде против ПАОКа в четверг, 22 октября.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.10.2015 13:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      AZERBAYCAN.. 5 октября 2015, 19:30

      на хер краснодар.....

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      Рейтинг: +354

      REDAT 2 октября 2015, 18:15

      Ахметов молодец !!!!!!!

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      Рейтинг: +9

      werus 2 октября 2015, 16:18

      Молодец

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