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    Галактионов назвал расширенный состав юношеской сборной России

    Главный тренер юношеской сборной России (игроки 1998 года рождения) Михаил Галактионов назвал расширенный состав своей команды. Игроки будут готовиться к чемпионату мира-2015, который состоится в Чили с 17 октября по 8 ноября.

    Вратари: Адамов ("Краснодар"), Зириков ("Динамо"), Максименко ("Спартак");

    защитники: Гаврилов ("Рубин"), Захаров ("Чертаново"), Калугин, Матвийчук (оба – "Динамо"), Котов, Круговой (оба – "Зенит"), Кудрявцев (СДЮШОР "Зенит"), Татаев ("Краснодар");

    полузащитники: Анисимов ("Рубин"), Галанин, Лысов, Махатадзе (все – "Локомотив"), Кучаев (ЦСКА), Лелюхин ("Динамо"), Ломовицкий, Цыганков (оба – "Спартак"), Плетнев ("Зенит"), Прудников ("Чертаново");

    нападающие: Денисов ("Зенит"), Чалов (ЦСКА).

    Все молодые футболисты отправятся на сбор в Уругвай, который пройдет с 6 по 15 октября. В итоговую заявку команды на турнир войдет 21 игрок.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2015 13:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 октября 2015, 19:28

      Какое нафиг чертаново? Ростов на 5 месте-все плохо играют?

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 2 октября 2015, 14:52

      5 - Зенит,
      4 - Динамо,
      3 - Локомотив,
      3 - Спартак,
      2 - ЦСКА,
      2 - Рубин,
      2 - Краснодар,
      2 - Чертаново

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