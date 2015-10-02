Галактионов назвал расширенный состав юношеской сборной России

Главный тренер юношеской сборной России (игроки 1998 года рождения) Михаил Галактионов назвал расширенный состав своей команды. Игроки будут готовиться к чемпионату мира-2015, который состоится в Чили с 17 октября по 8 ноября.

Вратари: Адамов ("Краснодар"), Зириков ("Динамо"), Максименко ("Спартак");

защитники: Гаврилов ("Рубин"), Захаров ("Чертаново"), Калугин, Матвийчук (оба – "Динамо"), Котов, Круговой (оба – "Зенит"), Кудрявцев (СДЮШОР "Зенит"), Татаев ("Краснодар");

полузащитники: Анисимов ("Рубин"), Галанин, Лысов, Махатадзе (все – "Локомотив"), Кучаев (ЦСКА), Лелюхин ("Динамо"), Ломовицкий, Цыганков (оба – "Спартак"), Плетнев ("Зенит"), Прудников ("Чертаново");

нападающие: Денисов ("Зенит"), Чалов (ЦСКА).

Все молодые футболисты отправятся на сбор в Уругвай, который пройдет с 6 по 15 октября. В итоговую заявку команды на турнир войдет 21 игрок.