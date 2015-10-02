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    Мутко: «Езжу по стране и делаю предложения о сотрудничестве»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о том, как идут поиски новых спонсоров РФС.

    "Я не только "Газпрому", но и другим компаниям делаю предложения о сотрудничестве, езжу по стране. Пока все рассматривают, никто же не обязан РФС. Сейчас октябрь, у всех бюджетный год заканчивается. У кого-то, что ли, свободные деньги остались, которые он достанет из кармана? У нормальной приличной компании годовой бюджет расписан, поэтому сейчас можно говорить только о следующем годе", - сказал Мутко.

    Напомним, что в сентябре РФС подписал спонсорский контракт с "Норильским никелем".

    Источник: ТАСС

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    02.10.2015 13:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 2 октября 2015, 16:41

      А если никто не подаст, тогда что?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 2 октября 2015, 13:50

      Мутко: «Езжу по стране и собираю бабосы"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 октября 2015, 13:43

      А что в замен можешь им предложить?

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