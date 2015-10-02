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    Навас: «Поедем на «Петровский» за очками»

    Защитник «Ростова» Сесар Навас отметил поддержку со стороны болельщиков команды, которая помогает игрокам в любом матче.

    «Когда приходит на стадион большое количество людей, это всегда мотивирует. В первую очередь, помогает оказать прессинг на команду соперника. Мы бесконечно благодарны болельщикам за то, что такое количество людей ходит на стадион и поддерживает команду.

    Считаю, что мы находимся на четвертой строчке в турнирной таблице, потому что у нас отличные игроки и великолепный тренерский штаб.

    О «Зените» мы знаем то, что это очень сильный соперник, у которого очень хороший состав. Конечно, будет тяжело, особенно учитывая, что мы играем на их поле. В этом сезоне задача нашей команды выигрывать в каждом матче, так что мы поедем на «Петровский» за очками. Болельщикам стоит ждать хорошей игры», - сказал Навас.

    Напомним, что матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» - «Ростов» состоится в субботу, 3 октября, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ростов»

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    02.10.2015 13:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 2 октября 2015, 14:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ноль это самое очковое очко. Так что миньены одно вставите в ухо, второе - подарим в Ростове.

      -6
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      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > neveldomha 2 октября 2015, 15:10

      Фу как грубо! А вроде культурная столица. Или ты с Берберовки приехал?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vgarakh 2 октября 2015, 19:30

      Да на берберовке люди поприличней будут..

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 октября 2015, 14:28

      Бог в помощь!!!

      1
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      Рейтинг: +26

      Батяня Дон 2 октября 2015, 13:21

      Ну что ж, Цезарь, мы верим в вас! Вперед Сельмаш!!!

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