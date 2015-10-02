Ионов: «Самый опасный в ЦСКА - Дзагоев»

Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов пообещал, что команда будет бороться за путевку в еврокубки.

- Приложим все силы для борьбы за выход в еврокубки. Есть путь через Кубок России, есть чемпионат страны, где от того же пятого места нас отделяет каких-то три очка. Сами допустили несколько обидных осечек, сами должны исправлять ситуацию, наверстывать упущенное. Наш ближайший соперник – ЦСКА, у которого получился отличный старт. Нас ждет очень интересная игра.

ЦСКА уже много лет играет практически одним составом, новички добавляются крайне редко. Состав сыгранный, к тому же вернулся из аренды Думбия. В общем, ЦСКА сейчас не случайно лидирует. Наиболее опасен в их составе – Дзагоев", - сказал Ионов.

Напомним, что матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» - ЦСКА состоится в воскресенье, 4 октября, в 13:30 по московскому времени.