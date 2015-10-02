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    Ионов: «Самый опасный в ЦСКА - Дзагоев»

    Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов пообещал, что команда будет бороться за путевку в еврокубки.

    - Приложим все силы для борьбы за выход в еврокубки. Есть путь через Кубок России, есть чемпионат страны, где от того же пятого места нас отделяет каких-то три очка. Сами допустили несколько обидных осечек, сами должны исправлять ситуацию, наверстывать упущенное. Наш ближайший соперник – ЦСКА, у которого получился отличный старт. Нас ждет очень интересная игра.

    ЦСКА уже много лет играет практически одним составом, новички добавляются крайне редко. Состав сыгранный, к тому же вернулся из аренды Думбия. В общем, ЦСКА сейчас не случайно лидирует. Наиболее опасен в их составе – Дзагоев", - сказал Ионов.

    Напомним, что матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» - ЦСКА состоится в воскресенье, 4 октября, в 13:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Динамо»

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    02.10.2015 12:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +56

      FduchFM 2 октября 2015, 14:52

      Вернулся в аренду " к тому же вернулся ИЗ аренды Думбия."

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