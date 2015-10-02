«Урал» - «Крылья Советов». Онлайн-трансляция

"Урал" и "Крылья Советов" немного неожиданно идут рядом с еврокубковой зоной турнирной таблицы Премьер-лиги. Сегодня эти команды сойдутся в очной дуэли в Екатеринбурге.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Урал" – "Крылья Советов". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!